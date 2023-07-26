ДТП с тремя фурами произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области ночью 26 июля на автодороге Северный обход Новосибирска столкнулись три грузовых автомобиля.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь в сторону Кемерово, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовыми автомобилями Mercedes и Volvo. В результате ДТП водитель Shacman скончался, сообщает «МВД медиа». Травмы получили водитель Mercedes и его пассажир.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, на месте происшествия проводятся мероприятия по ликвидации затора.

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Оксана Павлова