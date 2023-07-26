Определены самые злостные УК и ТСЖ-неплательщики за тепло в Пермском крае

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самые большие долги за тепло и горячую воду за первое полугодие 2023 года. В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании задолженности, а также заявления в надзорные и правоохранительные органы.
На июль 2023 года «антилидерами» списка должников среди УК являются: ООО «УК «Выбор» (г. Лысьва) (ИНН 5918216796), задолжавшая более 7,9 млн руб., пермские ООО «Жилищный фонд» (ИНН 5948040677) — 5,9 млн руб. и ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН 5948052288) — 4,3 млн руб. С полным списком должников можно познакомиться в приложении к релизу. Среди ТСЖ первыми среди должников стали ЖСК-11 (ИНН 5908010771) — 7,3 млн руб., ТСЖ «Кабельщиков, 17» (ИНН 5907030045) — 6,8 млн руб., ТСЖ «Черняховского, 45» (ИНН 5911061695) из Березников — 4,9 млн руб.
Впервые антирейтинг возглавила управляющая компания из Лысьвы — ООО «УК «Выбор» (ИНН 5918216796), которая увеличила свою дебиторскую задолженность за полгода более чем в два раза.
В отношении всех этих УК и ТСЖ уже инициированы исковые заявления о взыскании задолженности. Кроме того, надзорные органы проведут проверки правомерности расходования денежных средств, которые эти организации собрали с жителей обслуживаемых домов. Если будут выявлены факты нецелевого расходования средств, руководители УК и ТСЖ могут быть привлечены к уголовной ответственности. Это приведет к взысканию ущерба лично с них. Против самих управляющих организаций могут быть возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве). В последнее время такие дела все чаще приводят к привлечению нерадивых руководителей к субсидиарной ответственности по долгам их организаций.
«Ресурсоснабжающие организации совместно с правоохранительными органами ведут активную работу по взысканию задолженности управляющих организаций, которые злостно накапливают долги за тепло и горячую воду. Мы призываем жителей домов, которые обслуживают такие организации, задавать управдомам неудобные, но уже давно назревшие вопросы. Потому что, как правило, пострадавшей стороной из-за махинаций таких организаций становятся именно жители», — сообщила Екатерина Бикаева, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».
Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.
«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»
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