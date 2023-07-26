Выдачи микрозаймов в Воронежской области сократились в июне почти на 8%

В июне 2023 года в Воронежской области было выдано 39,6 тыс. микрокредитов (или так называемых «займов до зарплаты» в размере до 30 тыс. руб.). Это на 7,6% меньше, чем в мае (42,8 тыс. займов). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, проанализировав данные от 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России в июне 2023 года было выдано 2,92 млн микрозаймов — на 4% меньше, чем в мае (3,04 млн).

«Скорее всего, снижение было связано с сокращением активности заемщиков в преддверии сокращения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам. По всей видимости, заемщики брали паузу, как минимум, до июля, когда микрозаймы должны стать дешевле в обслуживании»,— предположил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Статистика по другим областям Черноземья не раскрывается, поскольку они не входят в число 30 «регионов-лидеров» по объему выданных микрозаймов в денежном выражении.

Одновременно в Черноземье в первом полугодии 2023-го росло число признанных банкротами граждан и индивидуальных предпринимателей. В ряде регионов динамика даже превысила показатели всплеска банкротств, зафиксированного годом ранее. По оценке ЕФРСБ, число признанных несостоятельными резидентов макрорегиона выросло с 23% в Курской области до 56% в Воронежской. Вместе с тем продолжает увеличиваться число новых исков. Эксперты считают, что динамику определяет в том числе увлечение жителей кредитами на фоне снижения доходов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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