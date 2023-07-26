Трем малым предприятиям в Петербурге передали городские площади под производства

Комитет имущественных отношений Санкт Петербурга предоставил в аренду городские помещения в порядке госпреференции трем предприятиям среднего и малого бизнеса в Выборгском, Курортном и Фрунзенском районах города.

В частности, как сообщили в пресс-службе КИО, в помещении на проспекте Луначарского индивидуальный предприниматель намерен организовать промышленное производство и осуществлять деятельность в сфере инноваций. Здание на Морской улице в Сестрорецке предполагается использовать под склад и техобслуживание производимого медоборудования. В свою очередь, помещение на Белградской улице, в районе ж/д «Проспект Славы» представитель малого бизнеса приспособит под производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых продуктов и блюд.

Договоры аренды с предпринимателями заключены на срок до 10 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что малый и средний бизнес в Петербурге профинансируют на 1,5 млрд руб.

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