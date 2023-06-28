Малый и средний бизнес в Петербурге профинансируют на 1,5 млрд рублей

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге рассмотрел 9 заявок на предоставление поручительства общим объемом 637,2 млн рублей, обеспечивающим финансирование в размере 1,566 млрд рублей.

Положительное решение о предоставлении поручительства дано восьми заемщикам общим объемом поручительства 492,2 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По словам чиновника, это позволит предпринимателям привлечь кредитные средства в размере 986,5 млн рублей. Деньги пойдут на пополнение оборотных средств, а также на финансирование строительства нового производства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил выделение средств трем городским предприятиям на общую сумму 714,9 млн рублей. Деньги будут выделены им в качестве займа для приобретения оборудования.

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