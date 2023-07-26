«Россети Тюмень» направили 3,2 млн рублей на ремонт подстанции, питающей Самотлорское месторождение

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый капитальный ремонт силового оборудования на подстанции 110 кВ «КНС-7» в Югре. Питающий центр снабжает электроэнергией инфраструктуру Самотлорского месторождения нефти, которое является крупнейшим в России (объем добычи нефти с 1965 года превышает 12 миллиардов тонн). На повышение надежности энергообъекта энергетики направили свыше 3,2 млн рублей.



В ходе ремонта специалисты энергокомпании обновили 30 элементов трансформатора подстанции: заменили проходные изоляторы вводов 6 и 35 кВ, задвижки, краны, дисковые затворы, газовое и струйное реле. Также была проведена регенерация масла и выполнена сушка активной части трансформатора.

Плановый ремонт подстанции «КНС-7» проводился в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону. Всего в 2023 году на ремонт и техническое обслуживание 16 высоковольтных подстанций, питающих уникальный нефтепромысел, компания направит почти 11,5 млн рублей.

АО «Россети Тюмень»