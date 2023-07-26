Цены на газ в Европе растут пятый день подряд

Цены на природный газ в Европе растут пятый день подряд — это самый длинный период роста с апреля, пишет Bloomerg. Агентство указывает среди причин перебои в поставках, а также повышение спроса в связи с рекордной жарой в нескольких регионах.

Как отмечает Bloomberg, в частности, значительно вырос спрос на газ в Италии — из-за жары требуется вырабатывать больше электроэнергии.

По данным торгов на лондонской бирже ICE, цены на газ в Европе растут на 2,4%, до $380 за 1 тыс. кубометров. Фьючерсы по индексу TTF растут на 2,4%, до $380 за 1 тыс. кубометров.

В середине июля наблюдалось падение стоимости газа в Европе, в том числе в связи с увеличением поставок из Норвегии, заполнением подземных хранилищ и слабым спросом. По данным экспертов, спрос на газ для электроэнергетики начал расти после наступления жары в южной Европе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Норвегия охладила газовый рынок».