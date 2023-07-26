Чистая прибыль «Росгосстраха» в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль ПАО СК «Росгосстрах» составила около 2,2 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ, обнародованная старейшим российским страховщиком.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК "РОСГОССТРАХ"

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК "РОСГОССТРАХ"



За первые 6 месяцев этого года сборы «Росгосстраха» составили 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше чем за аналогичный период годом ранее. Значительную часть страховой премии в январе-июне компании принесли страхование имущества физических и юридических лиц, моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили 16 млрд рублей.

«Положительного финансового результата компания достигла за счет ставки на сбалансированное развитие во всех сегментах бизнеса, — прокомментировал результаты полугодия Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Наши планы продаж выполнены во всех каналах — агентском, офисном, партнерском, корпоративном, цифровом. Важно, что мы видим положительные темпы роста сборов всем основным видам страхования «Росгосстраха», включая, конечно, и традиционное для компании страхование жилья и домашнего имущества граждан. Мы остаемся верны своим ключевым целям, главной из которых остается рост рентабельности всех подразделений и линий бизнеса. За счет повышения эффективности управления страховым портфелем удалось добиться снижения комбинированного коэффициента убыточности до показателя ниже 100%, а грамотная работа с инвестпортфелем принесла инвестиционный доход существенно лучше ожиданий».

За счет успешной работы в первом полугодии «Росгосстрах» нарастил активы до 144,6 млрд рублей со 139 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2022 года. Собственный капитал страховщика вырос за этот период с 53,7 млрд рублей до 55,9 млрд рублей. Объем страховых резервов по итогам первого полугодия 2023 года составляет 74 млрд рублей.

ПАО «Росгосстрах»