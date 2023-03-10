Десять модульных отелей за 208 млн рублей возведут в Иркутской области

В Иркутской области к лету 2023 года планируется строительство десяти модульных некапитальных отелей на 140 номеров, сообщает правительство региона. Их возведут в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах.

Так, 24 гостевых модуля будут построены на площадке в спорт-парке «Поляна» в Иркутске. В эко-парке «Озера на Снежной» расположатся еще два отеля – на 10 и 12 модулей. На территории турбазы на берегу Малого Моря появится отель на 12 модулей. В общей сложности все 10 отелей, строящихся к лету, будут рассчитаны на 280 койко-мест.

Инвестиции из федерального бюджета в проект составили 200 млн руб., еще 8,3 млн рублей – софинансирование из областного бюджета. В 2022 году Иркутская область стала одним из 19 регионов, получивших средства на развитие инфраструктуры из резервного фонда правительства Российской Федерации.

«Туристический поток в Иркутскую область увеличивается. Так, за 2022 год регион посетили более 1,7 млн человек, что на 17,6 % превышает показатели 2021-го», – сообщил временно замещающий должность руководителя агентства по туризму региона Денис Ивлев.

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Оксана Павлова