Расписки Qiwi на Мосбирже снижались почти на 6,5%

На открытии торгов на Московской бирже депозитарные расписки Qiwi снижались почти на 6,5%. По состоянию на 10:31 акции компании замедлили падение и снижаются на 4,27%, до 605 руб.

Центробанк выдал Киви-банку ограничительное предписание, которое вступило в силу сегодня, 26 июля. Регулятор выявил недочеты по итогам проверки выполнения банком требований к составлению отчетности и ведению документации. Из-за этого Киви-банк временно и частично ограничил физлицам вывод средств с кошельков на банковские счета (до 1000 руб. в месяц) и снятие наличных.

Лаура Кеффер