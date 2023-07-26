Проведение Ялтинского международного экономического форума снова перенесли

Проведение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который должен был пройти 29–30 сентября, в очередной раз перенесли на более поздний срок. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года. В 2020-м его отложили из-за пандемии. Мероприятие планировали провести в ноябре 2021 года, но снова перенесли на весну 2022 года.

Позже стало известно, что организовать форум не получится из-за пандемии. Рассматривался перенос форума на осень, а потом — на 2023 год. ЯМЭФ хотели организовать в первом полугодии, затем — во втором квартале. Также власти Крыма планировали перенести форум в Москву из-за определенных логистических особенностей.

Татьяна Ручкина

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