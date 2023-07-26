Портал для бизнеса

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Подобрать инвестиционную площадку, узнать перспективные направления для инвестиций и даже предложить свой проект – все это стало для инвесторов возможным «в один клик» благодаря обновленному Инвестиционному порталу Пермского края investinperm.ru.

На главной странице ресурса https://investinperm.ru/ инвесторы могут ознакомиться с информацией о Пермском крае, а также увидеть позиции Прикамья в различных рейтингах. Именно рейтинги позволяют оценить те или иные аспекты социально-экономического развития территории, например при принятии решений инвесторами о вложении инвестиций, расширении или развития бизнеса в регионе.

В Прикамье по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ведется активная работа над улучшением инвестиционного климата региона. С 2022 года правительство края инициативно внедряет механизмы Регионального инвестиционного стандарта (РИС), рекомендованного Минэкономразвития Российской Федерации.

Регинвестстандарт – это пять механизмов, о которых просто необходимо знать бизнесу.

Это Инвестиционная декларация и Инвестиционный комитет, созданный на площадке Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, основными задачами которого являются защита прав и законных интересов инвесторов.

К механизмам РИС относится деятельность и регионального Агентства инвестиционного развития, которое выполняет функции «одного окна» для инвесторов и оказывает административное сопровождение инвестиционным проектам. Во вкладке «Агентство» https://investinperm.ru/agency/ размещена информация для предпринимателей о деятельности главного «проводника» инвесторов в регионе.

К инструментам Стандарта, которые повышают «прозрачность» ведения бизнеса, устанавливают понятные для инвестора «условия игры», регламентируют сроки и процедуры «входа» инвесторов в проекты, относятся инвестиционная карта и свод инвестиционных правил. Подробно о каждом механизме Регинвестстандарта здесь: https://investinperm.ru/investoram/regional-investment-standard/.

Инвестиционная карта – уникальный ресурс. Здесь показаны площадки, на которых можно разместить производство, а также условия подключения к сетям. В новой версии портала потенциальный инвестор сможет самостоятельно подобрать инвестплощадку в зависимости от ее типа (Greenfield, Brownfield), расположения (муниципальное образование), назначения земельного участка (производственный, сельскохозяйственный, под торговые объекты и так далее), площади и формы собственности. В рамках работы с картой также реализована возможность подбора земельного участка с учетом удаленности и возможности присоединения к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день для пользователей инвестпортала доступны более 30 слоев пространственных данных из Региональной геоинформационной системы. Слои затрагивают градостроительную деятельность, транспортную и инженерную инфраструктуру, недра. Загружены данные из публичной кадастровой карты Росреестра и Яндекс-карты.

Большой новый раздел инвестиционной карты «Инфраструктура региона» раскрывает градостроительную информацию: функциональные, территориальные зоны, показывает территориально преференциальные зоны – ОЭЗ «Пермь», ТОР «Нытва» и «Чусовой». Карта доступна по ссылке: https://investinperm.ru/investoram/map/.

Информация по возможностям присоединения объекта к инфраструктуре в каждом муниципальном образовании, а также определение ответственного лица муниципалитета по этим вопросам размещены в разделе «Инфраструктурные сервисы» https://investinperm.ru/investoram/infrastrukturnye-servisy/. На этой странице по выбранному через фильтр муниципальному образованию Пермского края формируются сведения со ссылками на актуальную муниципальную градостроительную информацию, порталы технологического присоединения и контакты сетевых организаций, действующих на территории данного муниципального образования.

С существующими на региональном и федеральном уровне мерами поддержки предпринимателей можно ознакомиться на странице «Меры поддержки инвесторов» https://investinperm.ru/investoram/podderzhka/. Здесь же с помощью алгоритма «Подбор мер поддержки» предприниматель сможет найти адресную – налоговую или финансовую помощь.

Для реализации инвестпроектов необходимы кадры. На странице портала «Кадры для инвестиционных проектов» https://investinperm.ru/investoram/kadry/ опубликован перечень сузов и вузов, занимающихся профессиональной подготовкой специалистов, которые поделены по специализации, а также контакты представителя министерства образования и науки Пермского края, курирующего образовательные программы средних и высших учебных заведений. Если инвестору необходимы специалисты узкого профиля, которых сегодня не готовят в рамках существующих образовательных программ, ведомство готово пойти навстречу и рассмотреть возможность внесения необходимых изменений.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман: «Мы призываем предпринимателей активно использовать ресурсы Инвестпортала. При этом мы и наши коллеги из других ведомств всегда на связи: во всех разделах портала приведены контакты ответственных лиц из отраслевых министерств, а также инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях Пермского края. Специалисты готовы решить любой возникший вопрос и помочь инвесторам воплотить свои идеи. Помимо этого, в рабочем чате с сотрудником Агентства инвестиционного развития посетители сайта могут оперативно получить ответы на интересующие вопросы».

Для удобства пользователей инвестпортала выполнена адаптация под мобильные и планшетные устройства. Для зарубежных инвесторов предусмотрены версии портала на английском, китайском и арабском языках.

ГБУ ПК "АИР"