Количество авиарейсов из Архангельска в Петербург увеличат в два раза

Авиакомпания «Космос» с 1 августа увеличит количество рейсов из Архангельска в Санкт-Петербург с 5 до 12, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Планируется, что дополнительные рейсы позволят удовлетворить пассажирский спрос, который обычно возрастает в последний месяц лета, когда многие жители региона возвращаются из отпусков.

Кроме того, с 7 августа авиакомпания «Северсталь» возобновит полеты из Архангельска в Петербург и обратно. В неделю будет выполняться по пять рейсов в обе стороны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания Centrum Air из Узбекистана открыла регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Ургенч.

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