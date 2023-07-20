Узбекская авиакомпания Centrum Air впервые открывает рейсы из Пулково

Авиакомпания Centrum Air из Узбекистана впервые откроет регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Ургенч, сообщила пресс-служба аэропорта Пулково. Перелеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам.

«Вылет из аэропорта Ургенч запланирован в 08:00, прилет в аэропорт Пулково — в 11:05. Вылет из Санкт-Петербурга — в 12:20, прилет в Ургенч — в 18:50. Время указано местное для каждого аэропорта»,— говорится в сообщении.

Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A320.

Таким образом, количество маршрутов между Пулково и городами Узбекистана

Всего в города Узбекистана выполняется 26 рейсов в неделю. Улететь из Пулково также можно в Ташкент, Бухару, Самарканд, Термез и Фергану.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Петербурга впервые запустят авиарейсы в Алжир.

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