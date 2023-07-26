Президент Южной Кореи назначил послом в РФ бывшего замглавы МИД

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил на должность посла в России бывшего заместителя министра иностранных дел Ли До Хуна, сообщила Yonhap канцелярия главы государства.

Агентство сообщает, что Ли До Хун был заместителем главы МИДа до прошлого месяца. Он сменит на посту посла Южной Кореи в РФ Чан Хо Чжина, который сейчас занимает должность первого заместителя министра иностранных дел.

Помимо работы в МИДе Ли До Хун некоторое время был главным посланником Южной Кореи по ядерной программе, сообщает Yonhap.

Эрдни Кагалтынов