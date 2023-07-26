Верховный комиссар ООН: обстрел СИЗО в Еленовке в июле 2022 года не был совершен с помощью HIMARS

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) утверждает, что уничтожение СИЗО в Еленовке 29 июля 2022 года не было осуществлено с помощью ракеты HIMARS, как это ранее заявляла российская сторона. Такой вывод УВКПЧ сделало на основании интервью с людьми, пережившими инцидент, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Хотя точные обстоятельства инцидента, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля 2022 г., остаются неясными, имеющаяся информация и проведенный нами анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван применением ракеты HIMARS. На основании имеющейся информации на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел»,— сказал господин Тюрк (цитата по сайту ООН).

Верховный комиссар заявил, что Россия не предоставила УВКПЧ гарантий безопасного доступа к месту инцидента и не удовлетворила запросы Управления о доступе к территориям, занятым российскими войсками.

В ночь на 29 июля в поселке Еленовка было уничтожено СИЗО, где содержались украинские военнопленные. По данным российской стороны, в результате обстрелов около 50 человек погибли, 73 получили ранения. Россия заявила, что изолятор был обстрелян из РСЗО HIMARS. Украина считает, что в СИЗО произошел заранее спланированный взрыв.

Эрдни Кагалтынов