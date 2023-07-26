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Коммерсантъ FM
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Изменение судебной процедуры банкротства

Помимо упрощения внесудебной процедуры ко второму чтению законопроекта внесена поправка, касающаяся уже судебного порядка банкротства граждан — этот механизм предусматривает возможность утверждения плана реструктуризации, в котором прописаны пошаговые действия для погашения задолженности. Поправками увеличивается максимальный срок действия такого плана — с трех до пяти лет, если он утверждается в общем порядке собранием кредиторов. Если же кредиторы согласия не дали, а арбитражный суд утвердил план (такая возможность есть, если его выполнение позволяет полностью удовлетворить требования залоговых кредиторов и иные требования в существенно большем размере, чем кредиторы получили бы в результате немедленной реализации имущества и распределения его среднемесячного дохода на полгода — при условии, что речь идет не менее чем о 50% требований), то сейчас он может утверждаться на два года, законопроектом предлагается увеличить этот срок до трех лет.

По мнению руководителя правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуарда Олевинского, «увеличение сроков судебной реструктуризации долгов на руку кредиторам, так как именно они заинтересованы в том, чтобы платежи должника длились как можно дольше после начала процедуры банкротства». В результате продления сроков реструктуризация долгов будет вводиться чаще, но «для эффективности процедур и соблюдения баланса интересов должника и кредиторов здесь недостает ясной нормы о списании непогашенного остатка задолженности после успешного выполнения должником графика платежей», заключает юрист. Согласны с этим и в Сбербанке: там отмечают, что «потенциальное увеличение сроков реструктуризации добавляет вариативности кредиторам».

Евгения Крючкова, Анна Занина

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