В бюджет Петербурга поступило более 50% от запланированных годовых доходов

В городской бюджет за первое полугодие 2023 года поступило 543,5 млрд рублей. Это 52% от запланированных доходов на текущий год. Данные о бюджете представила председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов городской парламент принял в конце прошлого года. Согласно документу, доходы бюджета Петербурга на этот год составят 1,048 трлн рублей, расход — 1,195 трлн руб., дефицит — 146 млрд рублей.

Расходная часть в первом полугодии текущего года составила 461 млрд руб. или 38% от плана. Сумма расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 96 млрд рублей (+26% по сравнению с первым полугодием 2022 года).

В прошлом году доходы были больше — 626 млрд руб. или 70,3% от первичного плана. Расходы же, наоборот, меньше — 365 млрд руб. или 37,5%. По итогу 2022 году бюджет города впервые превысил триллион рублей.

89% доходов за шесть месяцев 2023 года составили налоговые платежи (налог на прибыль, на доходы физических лиц и спецрежимы налогообложения), 8% — неналоговые доходы и 3% — безвозмездные поступления. Несмотря на то, что структура налоговых доходов не меняется на протяжении последних нескольких лет, в этом полугодии комфин отметил снижение по налогу на прибыль организаций — 221 млрд руб., что на 98 млрд руб. или на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение в текущем году, по данным комитета, связано с сокращением поступлений налога от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков в связи с изменением порядка распределения.

На что потратили средства резервного фонда в 2022 году, читайте здесь.

Подробнее о финансовых итогах первого полугодия 2023 года — в завтрашнем номере «Ъ-СПб».

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте