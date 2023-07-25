Смольный отчитался о ремонте 16 поликлиник по программе модернизации первичного звена

В Санкт-Петербурге по программе модернизации первичного звена в 2023 году завершены ремонтные работы в 16 городских поликлиниках. В общей сложности за текущий год должно быть отремонтировано 73 объекта. На ремонт оставшихся зданий заключены контракты, сообщили 25 июля в пресс-службе Смольного.

Речь, в частности, идет о поликлиниках №98 и №111 Приморского района, поликлинике №100 Невского района, детском поликлиническом отделении №24 городской поликлиники №3 Василеостровского района и других.

В медучреждения Петербурга уже поставлено и введено в эксплуатацию 609 единиц специализированного оборудования из 852 запланированных на этот год. На приобретение 242 заключены контракты.

В целом до 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена должно быть отремонтировано не менее 148 объектов и приобретено более 4 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поликлиника в Калининском районе Петербурга намерена сделать капремонт за четверть миллиарда рублей.

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