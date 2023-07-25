Пострадавший от взрыва газа в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии

Хозяин квартиры в Нижнекамске, где произошел взрыв газа, находится в тяжелом состоянии. Согласно сообщению администрации Нижнекамска, он получил ожоги третьей степени. В нижнекамскую центральную больницу, куда он был доставлен, из Казани прибыли врачи ожогового отделения Республиканской клинической больницы. Они «составили план лечения пациента».

По данным СУ СКР по Татарстану, пострадавшему 26 лет. В момент взрыва он курил на балконе и его выбросило на улицу ударной волной.

Вторая пострадавшая – женщина, получившая травму головы – также была госпитализирована, но после оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Как писал «Ъ-Казань», в квартире на первом этаже пятиэтажного дома №11 на проспекте Вахитова в Нижнекамске около 05:00 произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали за 21 минуту после прибытия на место — к 5:29. Самостоятельно на улицу вышли 15 человек, еще девятерых, в том числе ребенка спасли бойцы пожарной охраны. СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"