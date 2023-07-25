В пятиэтажном доме в Нижнекамске произошел взрыв газа

В квартире на первом этаже пятиэтажного панельного дома в Нижнекамске во вторник, 25 июля, произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Mash.
Фото: МЧС Татарстана
В результате в здании выбило окна на нескольких этажах и двери подъезда. Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на экстренные службы, пострадали два человека. В миздраве Татарстана сказали, что один пострадавший госпитализирован в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Еще одной оказана помощь амбулаторно.
По данным регионального управления МЧС в Татарстане, инцидент случился в доме на проспекте Вахитова,11. В 05:08 диспетчеры получили сообщение о пожаре. В 05:29 открытое горение было ликвидировано.
В ведомстве подтверждают, что пятиэтажка газифицирована.
По данным спасателей, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще девятерых, в том числе одного ребенка, спасли пожарные.
Администрация Нижнекамска организовала пункт временного размещения в школе №12 для жильцов поврежденных взрывом квартир. Глава города Рамиль Муллин, побывавший на месте происшествия, заверил, что «со стороны мэрии Нижнекамска максимально будет оказана помощь всем жителям из пострадавших квартир».