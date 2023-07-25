В пятиэтажном доме в Нижнекамске произошел взрыв газа

В квартире на первом этаже пятиэтажного панельного дома в Нижнекамске во вторник, 25 июля, произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Mash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

В результате в здании выбило окна на нескольких этажах и двери подъезда. Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на экстренные службы, пострадали два человека. В миздраве Татарстана сказали, что один пострадавший госпитализирован в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Еще одной оказана помощь амбулаторно.

По данным регионального управления МЧС в Татарстане, инцидент случился в доме на проспекте Вахитова,11. В 05:08 диспетчеры получили сообщение о пожаре. В 05:29 открытое горение было ликвидировано.

В ведомстве подтверждают, что пятиэтажка газифицирована.

По данным спасателей, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще девятерых, в том числе одного ребенка, спасли пожарные.

Администрация Нижнекамска организовала пункт временного размещения в школе №12 для жильцов поврежденных взрывом квартир. Глава города Рамиль Муллин, побывавший на месте происшествия, заверил, что «со стороны мэрии Нижнекамска максимально будет оказана помощь всем жителям из пострадавших квартир».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"