Альфа-Банк запустил бизнес-бота на основе нейросетей в Telegam. «Боби» поможет предпринимателями решить повседневные задачи, проанализировать рынок, придумать название бренда и логотип. В компании уверяют, что с таким ассистентом проще запускать и развивать бизнес. Одно из главных преимуществ сервиса — голосовое управление. В настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме, доступ нему можно получить по приглашению через Telegram-канал.

Шведский ритейлер одежды H&M судится со своим китайским конкурентом Shein. Об этом сообщил Bloomberg, в распоряжении которого оказались связанные с процессом документы. H&M обвиняет Shein в незаконном копировании десятков моделей одежды и нарушении тем самым прав интеллектуальной собственности. Слушания по делу прошли 21 июня, следующее заседание суда назначено на 31 июля.

Пользователи Ozon в России сообщают о сбоях в работе интернет-магазина, это следует из данных Downradar. 39% сообщивших о проблемах жаловались на выход из профиля, у 28% наблюдались проблемы со входом. Еще 14% пользователей сообщили об общем сбое. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.