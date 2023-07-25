Акции Spotify упали на 12% после неудачной квартальной отчетности

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify представил отчетность за второй квартал. Выручка компании выросла на 11%, составив €3,18 млрд. Это оказалось чуть хуже прогнозов аналитиков — €3,21 млрд. Но особенно инвесторов обеспокоил чистый убыток компании, составивший €302 млн против €125 млн годом ранее. Акции Spotify упали после публикации отчетности на 12%.

Инвесторы были разочарованы квартальными результатами даже несмотря на то, что число подписчиков — основной показатель, по которому оценивают стриминговые компании,— превзошло прогнозы. Число платных подписчиков Spotify выросло в сравнении с тем же периодом 2022 года на 17%, до 220 млн, обычных подписчиков — на 27%, до 551 млн. В прошлом году компания пообещала больше внимания уделять прибыльности, а не только расширению. В понедельник Spotify объявила о повышении цены подписки в США — с $9,99 (такую цену компания держала многие годы) до $10,99. Компания также заявила, что может в ближайшее время повысить цену подписки и в других странах.

Эксперты отмечают, что, несмотря на активный рост числа подписчиков, финансовые результаты Spotify выглядят не так хорошо, поскольку ее расходы продолжают расти. Это связано в числе прочего с расширением таких предложений, как подкасты и аудиокниги, а также с увеличением роялти, выплачиваемых музыкальным исполнителям. В прошлом году компания заявила о намерении достигнуть выручки $100 млрд и числа подписчиков 1 млрд к 2030 году.

Яна Рождественская