В Петербурге в два раза выросли цены на новостройки около метро «Беговая»

Новые квартиры у петербургских станций метро «Беговая», «Балтийская» и «Елизаровская» подорожали, несмотря на то, что в течение текущего года в городе наблюдается незначительное общее снижение стоимости — цена за квадратный метр упала на 1,5% (3 500 рублей). Об этом сообщает база недвижимости Restate.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, по данным аналитиков, за последние 7 месяцев цены на строящиеся квартиры у метро «Беговая» выросли более чем в 2 раза — с 151 700 до 325 400 рублей за квадратный метр. По мнению экспертов, подорожание связано с выходом на рынок нового комплекса апартаментов от Element Development в Сестрорецке, для которого ближайшая станция метро — как раз «Беговая». За тот же период существенно поднялись цены на новостройки у станции «Елизаровская» — на 12%. Причиной подорожания эксперты называют единственный строящийся поблизости объект — «Стрижи в Невском 2» от Setl Group.

«Наличие всего одного проекта, где цены растут по мере повышения готовности, в микрорайоне с небольшим количеством других строек, кардинально меняет всю ценовую картину»,— объясняют эксперты.

В то же время, у станции метро «Улица Дыбенко» средние ценовые показатели с начала года уменьшились почти на 14%. Это произошло из-за снижения спроса на новые квартиры в Кудрово, для которого эта станция является ближайшей. Также в Restate.ru отмечают, что цены на новостройки на Петровском острове (станция метро «Спортивная») в 2023 году не изменились. Это свидетельствует о балансе между упавшим спросом на проекты бизнес-класса и уменьшившимся предложением, поскольку новых проектов здесь в текущем году не появилось, считают эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лидером по росту цен на новостройки за 10 лет стал Калининский район Петербурга.

Елизавета Горовая

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