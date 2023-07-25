Васильевский остров стал лидером по спросу на офисную недвижимость

По итогам первого полугодия 2023 года Василеостровский район Санкт-Петербурга занял первое место по спросу на офисные здания. Показатель составил 29%, что вдвое превышает аналогичный за первое полугодие 2022 года, сообщает пресс-служба компании коммерческой недвижимости «Maris».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным исследования, арендопригодная площадь офисных центров класса А и В составила 4,123 млн. кв. м. Из них площадь бизнес-центров класса А — 1 398 600 кв. м, а класса В — 2 724 000 кв. м. Спрос на качественную офисную недвижимость по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,9%. Также вырос показатель спроса на офисные площадки класса А — 16,3%. А вот востребованность в сегменте офисных центров класса В изменилась незначительно. Уровень подрос всего на 2,5%.

Валовый объем сделок по аренде офисных зданий в бизнес-центрах класса А и В составил почти 123 тыс. кв. м. Из них 36% — финансовый сектор экономики, 12% — сектор услуг для населения, 9% — доля IT-сектора.

На конец июня 2023 года средний уровень вакантных качественных офисных объектов составил 10,3%. В офисных центрах класса А вакантны более 157 тыс. кв. м, что составляет 11,3% площадей. В офисных центрах класса B свободных площадей оказалось свыше 267 тыс. кв. м, что в процентном соотношении составляет 9,8%.

На второе полугодие 2023 года девелоперы анонсировали ввод в эксплуатацию порядка 82 тыс. кв. м офисной недвижимости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург замкнул тройку российских городов в рейтинге стоимости долгосрочной аренды квартир.

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