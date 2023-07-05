Петербург оказался третьим по дороговизне аренды квартир городом России

Санкт-Петербург замкнул топ-3 российских городов в рейтинге стоимости долгосрочной аренды квартир, пишет «РБК Петербург» со ссылкой на данные платформы «Авито Недвижимость». Средняя стоимость съема жилья в городе достигла 26 тыс. рублей.

Самым дорогим городом для долгосрочной аренды квартир во II квартале 2023 года остается Москва с 55 тыс. рублями за месяц аренды квартиры, второе место рейтинга занимает Сочи с 50 тыс. Дешевле всего в России снять квартиру в Кирове (12 тыс. рублей в месяц), Брянске (13 тыс. рублей), Ижевске, Ярославле, Ульяновске и Саратове (по 15 тыс. рублей в каждом).

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Петербурге во II квартале вырос на 11%. Предложение при этом упало на 14%. Эксперты объясняют тенденцию сильным падением рынка после объявления осенью 2022 года частичной мобилизации и снижением активности потенциальных арендаторов и выраженных миграционных потоков.

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