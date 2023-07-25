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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил Human Rights House Foundation нежелательной организацией

Минюст внес международную организацию Human Rights House Foundation (HRHF), расположенную в Норвегии, а также ее филиалы на Украине, в Литве, Грузии и Армении в список нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала деятельность организации и ее филиалов нежелательной 7 июля. Такое решение ведомство объяснило тем, что HRHF вела деятельность, направленную на «формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем», а также на «нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки».

Чем известна правозащитная организация Human Rights House Foundation

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Проект Human Rights House Foundation — сеть более чем из 80 общественных организаций, действующих в Восточной Европе, на Западных Балканах и на Кавказе.

В ноябре 2022 года в Госдуме РФ предложили признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных организаций. В их числе был «Дом прав человека». Сейчас в перечне Минюста насчитывается 99 нежелательных организаций, среди них — правозащитные организации «Агора» и «Человек в беде». За сотрудничество с нежелательной организацией предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Правозащиту признали нежелательной».

Полина Мотызлевская

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