Уральцы стали чаще самостоятельно ввозить автомобили из-за границы

Таможня наблюдает всплеск самостоятельного ввоза гражданами автомобилей в Россию, сообщил на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. «С учетом санкционных мер, ухода автопроизводителей и дилеров, на автомобили иностранного производства наблюдается дефицит. Мы наблюдаем всплеск ввоза транспортных средств физическими лицами. Становится популярным самостоятельный ввоз автомобилей на территорию страны»,— сказал он.

По данным Екатеринбургской таможни, около 57% от общего количества ввезенных транспортных средств первого полугодия приходится на Казахстан и Белоруссию.

Как писал «Ъ», за первое полугодие 2023-го в РФ было ввезено более 450 тыс. автомобилей, половина из которых — подержанные. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Господин Туранов добавил, что в случае ввоза необходимо зарегистрировать автомобиль на свое имя и стать собственником на один год. «Есть случаи, когда не совсем добросовестные граждане ввозят транспортные средства и перепродают для коммерческого пользования, но применяют коэффициенты как для личного пользования»,— добавил он.

Эдуард Туранов напомнил, что с 1 августа в РФ планируется внесение изменений постановлений правительства, будет конкретизирован период владения автомобилем, количество транспортных средств, а также размер утилизационного сбора.

Утилизационный сбор на легковые, легковые коммерческие автомобили (LCV) и автобусы, ввозимые на территорию России для перепродажи, вырастет в диапазоне от 1,7 раза до 4,8 раза с 1 августа 2023 года. Изменения не коснутся граждан, которые ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже.

В среднем ставка утильсбора будет индексирована в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2–4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.

Елизавета Хохлова

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