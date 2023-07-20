В Татарстане возникла угроза распространения африканской чумы свиней

В Татарстане появилась угроза распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом на пресс-конференции сказал замглавы Главного управления ветеринарии Кабмина региона Габдулхак Мотыгуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, по его словам, несколько случаев АЧС зарегистрировано вблизи от границы Татарстана. К примеру, в Шемуршинском районе Чувашии (7 км от границы) и около деревни Старый Аргабаш в Удмуртии (5 км).

«Вирус АЧС совсем рядом с нашей республикой. Учитывая, что основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны, угроза явная»,— отметил господин Мотыгуллин.

Он добавил, что для обеспечения эпизоотического благополучия Татарстана и нераспространения АЧС в регионе нужно максимально уменьшить поголовье диких кабанов.

"Ъ-Казань"