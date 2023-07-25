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Коммерсантъ FM
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Sony показала флагманские наушники с шумоподавлением

Компания Sony представила WF-1000XM5 — новое поколение флагманских беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Продажа начнется 26 июля. Наушники, доступные в черном и серебристом цветах, будут стоить $299.

Внутриканальная модель получила новые динамики 8,4 мм Dynamic Driver X, по три микрофона в каждом наушнике и новые процессоры HD Noise Cancelling Prover QNe 2 и Integrated Processor V2 для системы шумоподавления. Как заявляет производитель, нововведения позволили улучшить качество звучания и повысить эффективность гашения посторонних шумов.

Новые наушники поддерживают кодеки LDAC, SB3, AAC и LC3, а также работают с технологией DSEE Extreme на базе искусственного интеллекта, DSEE Extreme в режиме реального времени повышает качество звучания, распознавая музыку и восстанавливая утраченные при сжатии файла данные. Заявлено, что DSEE Extreme может работать в том числе и со стриминговыми сервисами. Также WF-1000XM5 получили функцию отслеживания положения головы пользователя, чтобы адаптировать звук в зависимости от конкретной ситуации, а кроме того, поддерживается управление аксессуаром с помощью движений головы.

Выполненные в сочетании матового и глянцевого пластика наушники на 25% компактнее и на 20% легче предыдущей модели WF-1000XM4. Новинка может проработать без подзарядки до восьми часов с активированным шумоподавлением, а футляр увеличивает автономность наушников до 24 часов. За три минуты зарядки можно получить час работы, а полная зарядка аксессуара занимает полтора часа. Заявлена влагозащита по стандарту IPX4.

Максим Вершинин

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