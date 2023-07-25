В Петербурге повысили штраф за переход железной дороги в неположенном месте

Госдума одобрила закон о повышении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Изменения будут внесены в КоАП РФ. В регионах штраф увеличат со 100 до 500 рублей. При этом в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Ленинградской области он составит 1500 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нарушитель будет привлекаться к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост либо другая конструкция для перехода, обозначенная специальным знаком.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на этой неделе Совет законодателей при Федеральном собрании РФ должен дать ответ на предложения группы депутатов ЗакСа Петербурга по внесению законодательной инициативы, которая предполагает существенное увеличение штрафов за незаконную перепланировку.

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