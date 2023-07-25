ВСМПО-АВИСМА создает лучшие условия для образования и трудоустройства молодежи

Корпорация ВСМПО-АВИСМА открыла первый в городе кампус для бесплатного проживания иногородних студентов и продолжает образовательную кампанию на 2023-2024 учебный год. Это стало очередным этапом развития инфраструктуры профессиональной подготовки кадров для титанового производства.



Фото: Дирекция по связям с общественностью ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Напомним, в 2022 г. Корпорация ВСМПО-АВИСМА совместно с Верхнесалдинским авиаметаллургическим колледжем стали участниками федеральной программы «Профессионалитет». Современные мастерские, лаборатории, учебные аудитории и новое оборудование ждет будущих студентов колледжа. Сокращенные сроки обучения, корпоративная стипендия и возможность трудоустройства в Корпорацию во время учебы доступны для студентов колледжа.

Елена Польникова, начальник отдела по работе с учебными заведениями ВСМПО-АВИСМА:

– Особым фокусом внимания для нашей компании является привлечение, развитие и удержание молодых специалистов. Мы не только развиваем образовательную инфраструктуру в Верхней Салде, но и работаем над повышением качества подготовки будущих выпускников, внедряя корпоративные практико-ориентированное подходы в образовательный процесс.

С целью расширения проекта и привлечения иногородних студентов, в июле ВСМПО-АВИСМА открыла первый в городе студенческий кампус. Современное общежитие позволит с комфортом разместить подростков из других регионов, которые планируют после завершения учебы работать на салдинском предприятии.

Ольга Фуртатова, директор по управлению персоналом ВСМПО-АВИСМА:

– Расширение жилого фонда для студентов принято с учетом потребности Корпорации в персонале и ресурсных возможностей учебных заведений Верхнесалдинского района. Студенты, которые приедут учиться в наш город, получат востребованную на предприятии профессию. В свою очередь, Корпорация предлагает стабильную работу, хорошие финансовые условия и солидный социальный пакет.

В новом общежитии студенты будут находиться под присмотром опытных наставников-воспитателей. Кампус укомплектован всем для комфортного проживания: современной техникой, прачечной, зонами коворкинга и отдыха. В каждой комнате своя кухонная зона, санузел и душевая.

В общежитии разместятся студенты, поступившие в учебные заведения Верхней Салды: авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева и Верхнесалдинский филиал УрФУ. В них студенты получают бесплатное среднее профессиональное и высшее образование по таким направлениям и специальностям:

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж:

На срок обучения 1 год 10 месяцев

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

Дефектоскопист;

Машинист крана металлургического производства;

Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов;

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

На срок обучения 2 года 10 месяцев

Технология машиностроения;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования;

Металлургия цветных металлов;

Управление качеством продукции, процессов и услуг;

Обработка металлов давлением.

Верхнесалдинский филиал УрФУ имени первого Президента РФ Бориса Ельцина

Металлургия титана (очная и очно-заочная формы обучения);

Технологические машины и оборудование» (очно-заочная);

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (очно-заочная).

Для успешных студентов предприятие гарантирует не только проживание и дальнейшее трудоустройство, но и стипендию во время учебы: до 80 тысяч рублей в год – для успешных студентов колледжа и филиала УрФУ, до 120 тысяч рублей в год – для студентов филиала УрФУ, заключивших двусторонние договоры на целевую подготовку.

Вся информация для студентов:

vsamk.ru

vsalda.urfu.ru