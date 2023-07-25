Проект высотной жилой застройки на пр-кт Театральном в Ростове прошел экспертизу

Негосударственная экспертная организация ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» выдала положительное заключение по проекту строительство многоэтажного жилого дома по адресу пр-кт Театральный, 62/1. Информация содержится в Едином государственном реестре заключений Главгосэкспертизы.

По информации ресурса, на указанном участке планируется возведение многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Юрий Мистергазе.

Как писал «Ъ-Юг», в марте текущего года администрация Ростова-на-Дону выдала предпринимателю разрешение на планировку участка площадью 17,4 га в границах ул. Нансена – ул. Текучева – пр-кт Театральный. Планируется, что на этой территории будут построены три 25-этажных дома общей площадью до 124,1 тыс. кв. м. с расчетом на расселение от 1668 до 1843 человек.

По информации «СПАРК-Интерфакс», Юрий Мистергазе — совладелец строительных компаний ООО «СЗ "ЮФО Стандарт"», ООО «СЗ "ЮФОСТРОЙГРУПП"», ООО «СЗСТРОЙНОВЫЙГОРОД». Эти предприятия зарегистрированы в Краснодаре. Специализируются на строительстве.

Анастасия Назарова