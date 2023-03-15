Кубанский предприниматель распланирует участок на пр. Театральном в Ростове под жилые дома

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на планировку участка земли в границах ул. Нансена – ул. Текучева – пр-кт Театральный под строительство жилых домов предпринимателю Юрию Мистергазе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Согласно документу, площадь территории составляет 17,4 га. Здесь планируют строительство трех 25-этажных домов общей площадью до 124,1 тыс. кв. м. с расчетом на расселение от 1668 до 1843 человек. Также возможно строительство детского сада на 87-90 мест, поликлиники, встроенной в один из жилых домов на 30 посещений за смену. Кроме того, предусматривается участок под магазин, почту. В домах будут обустроены подземные парковки на 750 мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Юрий Мистергазе — совладелец строительных компаний ООО «СЗ "ЮФО Стандарт"», ООО «СЗ "ЮФОСТРОЙГРУПП"», ООО «СЗСТРОЙНОВЫЙГОРОД». Все предприятия зарегистрированы в Краснодаре и занимаются строительством.

Анастасия Назарова