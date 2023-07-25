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Оргкомитет представил дизайн факела Олимпийских игр 2024 года в Париже

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года в Париже представил дизайн факела, который будет использоваться в рамках эстафеты олимпийского огня перед открытием игр. Всего планируется изготовить 2 тыс. экземпляров.

Дизайн факела Олимпийских игр 2024 года

Дизайн факела Олимпийских игр 2024 года

Фото: Paris 2024

Дизайн факела Олимпийских игр 2024 года

Фото: Paris 2024

Факел разделен на две половины: верхнюю матовую и блестящую нижнюю, с волнистой текстурой. Из пресс-релиза оргкомитета следует, что дизайнер Матье Леаннер опирался на три символа: «Равенство символизируется идеальной симметрией. Вода символизируется волной, рельефом и вибрационными эффектами. Миролюбие символизирует мягкость изгибов».

Длина факела, состоящего из стали, составляет 70 см, он весит 1,5 кг. Количество экземпляров для Игр 2024 года сократили в пять раз с целью уменьшить воздействие на окружающую среду. Производитель ArcelorMittal планирует использовать переработанную сталь.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпийский огонь зажгут в Греции, в Марсель он прибудет 8 мая, к началу эстафеты. В ней примут участие 11 тыс. человек.

Лусине Баласян

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