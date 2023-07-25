Центр энологии Chateau Tamagne принимает студентов

Всего этим летом практику на сельхозпредприятии пройдут 140 студентов вузов и ссузов страны

В данный момент в Центре энологии стажируются 27 ребят из различных учебных заведений России. Самое большое число практикантов, 90 человек, предприятие примет в период сбора урожая винограда - с августа по сентябрь.

Со всеми студентами на период практики компания заключает срочные трудовые договоры, кураторы составляют план стажировки, который включает знакомство с производством, теоретическую и практическую части. Все основные технологические операции на производстве ребята выполняют под руководством опытных наставников.

«Наша компания растет очень активно, и стажеры для нас — это свежий взгляд и наше будущее. Ребята получают возможность посмотреть на отрасль изнутри. Для студентов — это трамплин в профессию, а для компании - возможность вырастить сотрудника с нуля. Если практикант показывает хорошие результаты, он попадает в наш кадровый резерв, и после окончания им учебного заведения мы берем его в штат. Некоторые ребята, которые пришли к нам пару лет назад на стажировку, уже занимают позиции технологов», - рассказал заведующий производством Центра энологии Chateau Tamagne, куратор студенческой программы Артем Васильев.

Компания «Кубань-Вино» развивает программу подготовки профессиональных кадров и формирования кадрового резерва с 2017 года. На практику приглашают студентов профильных направлений: факультетов перерабатывающих технологий, плодовоощеводства и виноградарства, пищевой промышленности, кафедр технологии виноделия и бродильных производств. Каждый год список вузов-партнеров растет. В этом году к проекту, помимо краевых учебных заведений, присоединились Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и Башкирский государственный аграрный университет.

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