Донские аграрии обмолотили 48% уборочных площадей зерновых

В Ростовской области урожай зерновых собран с 48% площадей. Всего хозяйствам региона предстоит обработать 3,5 млн га, сообщает пресс-служба донского правительства.

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«Собрано более 6,7 млн т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 42 ц/га,— цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.— Несмотря на частые для июля дожди, там, где позволяют погодные условия, уборка идет высокими темпами».

Уже собрано 5,9 млн т озимой пшеницы, почти 165 тыс. т озимого и 262 тыс. т ярового ячменя, более 363,5 тыс. т зернобобовых. Наибольшая урожайность зафиксирована в Куйбышевском районе области – 60 ц/га, Мясниковском районе — 56 ц/га, а также в Целинском районе — 51,6 ц/га.

«Пока было обследовано около 320 тыс. т озимой пшеницы, из них более 82% составляет продовольственное зерно 3-го и 4-го классов, пшеницы, не соответствующей ГОСТу, не выявлено»,— также отметил Виктор Гончаров.

Напомним, уборка урожая в Ростовской области началась в начале июля.

Анастасия Назарова