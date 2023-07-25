Смольный потратит миллионы на представительство в интернете

Правительство Санкт-Петербурга запланировало создание официального представительства в интернете, следует из закупки, размещенной «Управлением информационных технологий и связи» 24 июля. На эти цели могут потратить до 12,1 млн рублей.

В аукционной документации заявлено, что чиновники хотели бы получить информационную среду, в которой можно будет работать с официальным порталом администрации губернатора.

Дороже всего в закупке оценили разработку программных средств системы — в 6,3 млн рублей. За создание рабочей документации городские власти готовы заплатить 1,4 млн рублей.

В частности, запланировано создание «Ленты медиаконтента», в которой будут выводиться материалы для губернатора. Также предусмотрено создание интерфейсов для отображения всех существующих городских проектов, для управления онлайн-трансляциями и публикации новостей. Новости отдельных органов исполнительной власти будут публиковаться с предмодерацией.

Отдельно будет создан реестр социальных сетей комитетов и управлений.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», Смольный в апреле заказал мониторинг СМИ за 536,6 тыс. рублей. В документации говорится, что мониторинг необходим для повышения эффективности работы правительственных организаций Петербурга и деятельности ограничений в городе. Мониторинг включает в себя ежедневные проверки СМИ, которые освещают деятельность государственных органов Петербурга.

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