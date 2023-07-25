Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций в период мобилизации

Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о возможности безвозмездной передачи гражданам и организациям вещественных доказательств и конфискованных вещей в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Согласно принятым поправкам, вещдоки и конфискат могут быть переданы органам публичной власти для реализации возложенных на них полномочий или общероссийскому общественному движению «Народный фронт "За Россию"» для их безвозмездной передачи гражданам и организациям в порядке, установленном правительством РФ. Вещественные доказательства можно будет передавать только после того, как уголовное дело, где они фигурируют, будет прекращено или по нему будет вынесен приговор.

Авторами принятых поправок являются депутаты от «Единой России», первые зампреды думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина и Даниил Бессарабов.

13 июня президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС России. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары. Ранее часть таких товаров подлежала уничтожению, другую часть могли передавать социальным организациям.

Александр Кислов