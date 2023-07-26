«Агрокомплекс» — 30 лет на благо АПК

Только в 2022 году инвестиционная программа составила более 8 млрд рублей. Средства были направлены на расширение пощади земельного банка, обновление парка сельскохозяйственной техники, модернизацию сахарных заводов. Реализация проекта восстановления мощностей Медвёдовского мясокомбината потребовала порядка

1 млрд рублей. Потенциал его производства — до 3 тонн сырокопчёных и 30 тонн варёно-копчёных колбас и деликатесов в сутки. В проект комплексной модернизации линии розлива на предприятии «Молоко – 2» вложено 150 млн рублей. Новое оборудование для фасовки в пластиковую бутылку и канистру, в стакан и пленку практически вдвое увеличило выпуск молочной продукции. В развитие розничной сети и логистики инвестировано 350 млн рублей. Проведены ребрендинг и оснащение торговым оборудованием магазинов, обновление транспортного парка.

Комплексное развитие основных профильных отраслей способствует стабильному обеспечению населения натуральными и качественными продуктами питания в регионах присутствия агрохолдинга. Сегодня в каждом из 590 фирменных магазинов «Агрокомплекс Выселковский» в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области продается около 1000 наименований товаров, при этом для удобства покупателей компания развивает интернет-магазин agrokomplexshop.ru Также ассортимент продукции компании планомерно пополняется на полках федеральных торговых сетей: «Магнит», «Пятёрочка», «Окей», «Метро», «Перекрёсток», «Ашан» в большей части регионов России. Наряду с этим продукция отправляется на внешний рынок в 11 стран мира: в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию, Китай и другие.

«За три десятилетия мы выросли из небольшого комбината в главный агропромышленный комплекс Юга России, стали одними из лидеров отечественного производства молока, сахара и мяса, экспорта сельскохозяйственной продукции. Чтобы оставаться успешными, мы постоянно движемся вперед, учитываем потребности покупателей и партнеров, ежегодно наращиваем объемы производства, открываем новые предприятия и совершенствуем существующие, расширяем перечень товаров и направлений на внешнем рынке. Мы видим свою миссию в том, чтобы сохранять славные традиции тружеников села, передавать этот бесценный опыт молодому поколению аграриев, создавать интересные перспективы для наших предприятий и жизни земляков, кормить соотечественников продуктами, которые с удовольствием едим сами», - отметил генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина.

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (бренды «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef», «Медвёдовские традиции») занимает второе место в России по производству молока, пятое — по мясу (свинина, говядина, птица) и сахару, третье место по площади сельскохозяйственных земель и первое – по их стоимости. Агрохолдинг полного цикла объединяет 28 сельхозпредприятий, 590 розничных магазинов, 33 тысячи сотрудников. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания реализует обширную инвестиционную программу, активно развивает экспортное направление. 22 июля 2023 года «Агрокомплекс» отметил 30-летний юбилей с даты основания.

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