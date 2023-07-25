Свердловские власти взяли на контроль ДТП на Алтае, где пострадали туристы из Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил взять на особый контроль ситуацию с ДТП в Республике Алтай, в котором пострадали туристы из Екатеринбурга. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, авария произошла утром 25 июля. По данным следователей, водитель грузовика «ГАЗ-66», который двигался по дороге к Каракольским озерам, не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль, в кузове которого находились туристы, опрокинулся. МЧС сообщило, что из 16 туристов 11 получили травмы, в том числе шесть детей, а один взрослый погиб.

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области сообщил, что поездка была организована уральцами самостоятельно — группа не пользовалась услугами туроператоров и не была зарегистрирована.

Свердловский Минздрав связались с ведомством Республики Алтай. Медики заявили, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сейчас подключение к ее оказанию системы здравоохранения Урала не требуется.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте