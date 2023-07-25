Грузовик с туристами из Екатеринбурга опрокинулся на Алтае, один человек погиб

В Чемальском районе Республики Алтай перевернулся грузовой автомобиль, в кузове которого находились 15 человек. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что в результате аварии пять человек пострадали, а один — погиб. Порталу 66.ru в БУЗ РА «Чемальская РБ» заявили, что все пострадавшие туристы прибыли из Екатеринбурга.

По данным СКР, утром 25 июля водитель грузовика «ГАЗ-66», который двигался по дороге к Каракольским озерам, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. На место происшествия выезжали четыре кареты скорой помощи для оказания первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту аварии. По результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте