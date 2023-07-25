«Магнит» начнет тестировать программу фудшеринга в гипермаркетах и супермаркетах Краснодара

Сеть магазинов «Магнит» запустила пилотный проект по передаче продуктов нуждающимся в гипермаркетах и супермаркетах Краснодара, а также Тулы, Ростова-на-Дону, Ельца и Ижевска. Как сообщает пресс-служба компании, в тестовый период сеть будет передавать около 14 тонн товаров в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Налаживаем схему отбора продукции, прогнозирования товарных остатков и ИТ-системы. В ближайшее время планируем отработать процессы на точках, обучить сотрудников и выстроить взаимодействие с волонтерами»,— отметили в компании.

«Магнит» развивает программу по фудшерингу на базе своих дарксторов уже больше года. За это время компания передала 173 тонны продовольствия 92 тыс. человек. Нуждающимся раздают товары с истекающим сроком годности. В благотворительную корзину входят более 300 наименований продуктов. Среди них хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и бакалея.

На Кубани в 2022 году объем фудшеринга увеличился до 136 тонн продукции, что почти на 50 тонн больше, чем годом ранее. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Едой поделятся».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram