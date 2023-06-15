Едой поделятся

В Краснодарском крае объем фудшеринга в прошлом году вырос более чем на треть. Многие кубанские производители охотно делятся своей продукцией с нуждающимися. И все же, по мнению экспертов, потенциал Краснодарского края для развития фудшеринга далеко не исчерпан. Несовершенство законодательства и другие проблемы приводят к тому, что выгоднее выбросить товар, чем отдать. Участники рынка считают, что для развития направления необходимо активное взаимодействие между государственными органами, бизнесом и общественными организациями.



Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Кубани в 2022 году объем фудшеринга увеличился до 136 тонн продукции, что почти на 50 тонн больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении объем год к году вырос с 13 млн до 21 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор отделения Благотворительного Фонда «Банк еды "Русь"» в Краснодарском крае Светлана Недилько.

«Едой, которую люди ежегодно выбрасывают, можно было бы накормить не то что всех голодающих, но и нуждающихся, испытывающих недостаток еды»,— рассказывает госпожа Недилько.

Качественную продукцию доставят по адресу

Как поясняет продюсер Института кино и телевидения (ГИТР) Анастасия Плотникова, фудшеринг — направление, которое занимается борьбой с продовольственным избытком и бедностью путем перераспределения еды от производителей к нуждающимся людям. «Это происходит путем сбора непроданных продуктов от супермаркетов, ресторанов и других предприятий питания и их доставки нуждающимся людям через благотворительные организации и сообщества»,— рассказывает эксперт.

Светлана Недилько уточняет, что речь идет не об испорченной еде, а о качественных продуктах с действующим сроком годности. «Если, допустим, у какого-то ритейлера есть партия тушенки или другой продукции, срок годности которой заканчивается через неделю, то он звонит в фонд “Русь” и говорит, что есть, условно говоря, две тонны вот такого-то продукта, и мы ее готовы отдать. Фонд за свой счет нанимает транспорт и развозит продукты по нуждающимся»,— поясняет эксперт. Другой пример — выпущена партия продукции с опечаткой на этикетке. «Они говорят — жалко просто выбрасывать те же макароны или сахар, заберите»,— рассказывает Светлана Недилько.

Анастасия Плотникова подчеркивает, что все собранные продукты проходят проверку на качество и безопасность, и только здоровая еда доставляется нуждающимся.

По словам Светланы Недилько, популярность фудшеринга растет по всему миру, технологии перераспределения продуктов активно применяются в европейских и азиатских странах, в США, Канаде и Австралии. Французским ритейлерам запретили выбрасывать еду еще в 2016 году. В Финляндии магазины продают молочную продукцию с истекающим сроком годности по нулевой стоимости в день списания.

По данным фонда «Русь», ежегодно пищевыми отходами в стране становятся порядка 17 млрд кг еды. Это 895 тыс. грузовиков, которые можно выстроить колонной от Москвы до Владивостока и обратно. 71% выбрасывают люди, 29% — продуктовые магазины и организации общественного питания. «Если хотя бы 1,2 млрд кг качественных продуктов и товаров в год мы будем использовать по назначению, то сможем накормить всех нуждающихся людей в стране — 20 млн человек, а также предотвратить 5,5 млн тонн выбросов СО»,— говорит госпожа Недилько.

Ведущий менеджер экологических проектов компании «Вкусвилл» Ирина Тырина считает, что спасение еды с помощью фудшеринга — эффективный проект, польза которого заключается в следующем — это прозрачная система распределения продуктов, адресная помощь социально незащищенным людям, развитие волонтерского движения, формирование локального сообщества вокруг магазинов, а также снижение объема пищевых отходов.

Выгоднее выбросить, чем отдать

В последние годы число компаний, которые сдавали продукцию в банк еды, в Краснодарском крае колебалось в районе 12–15 организаций. Так, в 2021 году это были «Агроторг», «Пепсико», «Кока-Кола», «Фритолей», «Юнилевер», «Данон», «Вимм-Билль-Данн», «Индекс групп», «Айвон», Х5. Однако в 2023 году число таких организаций сократилось до восьми.

«В России есть серьезная проблема. До 2019 года налог на передачу благотворительной еды составлял 40%. Выгоднее было просто выбросить, что и делалось. Благодаря работе депутатов и благотворительных организаций цифру снизили до 20% НДС. Но все равно платить приходится. Получается, если товар на миллион, чтобы его передать фонду, нужно заплатить еще 200 тыс. руб. Сейчас проблему пытаются решить, чтобы минимизировать налог, если не убрать совсем»,— поясняет Светлана Недилько.

Владелица сети винных бутиков Wineder и винного ресторана «Винодёр» Александра Фоменко подтверждает — отсутствие необходимых регулятивных механизмов и инфраструктуры затрудняет эффективное функционирование фудшеринга. «Необходимо активное взаимодействие между государственными органами, бизнесом и общественными организациями для развития этого направления»,— считает бизнесвумен.

В пресс-службе розничной сети «Магнит» говорят, что кроме НДС есть операционные затраты на отбор продуктов, доработку ИТ-систем, менеджмент проекта. «Без решения этой проблемы проекты по фудшерингу остаются нишевыми, поэтому важны изменения в законодательстве»,— констатируют в пресс-службе компании.

Другая проблема — ограниченный ассортимент для передачи благополучателям. «В частности, мы не можем передавать продукцию животного происхождения, которая обязательно проходит через систему “Меркурий”. Поскольку, чтобы передать, например, мясо, необходимо выписать на каждую партию электронный сопроводительный ветеринарный документ, а эта процедура включает много стадий, в том числе согласование с Россельхознадзором. При этом мы взаимодействуем с ведомством и надеемся, что в обозримом будущем нам вместе удастся найти оптимальный выход»,— рассказывают в пресс-службе «Магнита». По мнению экспертов, ко всему требуются комплексные программы по развитию социально ориентированных НКО и добровольчества в регионах.

Анастасия Плотникова считает, что развитию фудшеринга в России мешают логистические и транспортные сложности. «В стране в целом и в Краснодарском крае в частности доставка продуктов из одного места в другое может быть проблематичной из-за больших расстояний и плохо развитой инфраструктуры»,— говорит эксперт. Кроме того, добавляет госпожа Плотникова, фудшерингу требуется финансовая поддержка, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру, обучение и техническую поддержку организаций, занимающихся сбором и перераспределением еды.

Тем не менее многих эти проблемы не останавливают. «Люди откладывают свои дела, тратят время, развозят продукты, фасуют, они погружены в эту историю»,— рассказывает госпожа Недилько.

Препятствия компании преодолевают по-разному. Например, в 2023 году партнер компании «Вкусвилл» АНО «Фудшеринг» получил статус СОНКО. «Это снимает налоговый барьер и дает возможность дальше масштабироваться. Для развития проекта в регионах также нужны благотворительные организации, которые готовы заниматься фудшерингом в своем городе, включенные в СОНКО»,— отмечает Ирина Тырина.

Генеральный директор ООО «Барри Бриют» Эммануил Амирамов подчеркивает, что продукцию с остаточным сроком годности меньше двух-трех месяцев компания не продает. «Ее разбирают сотрудники, или мы отдаем ее на благотворительные нужды в один из краснодарских хосписов или в качестве подарков на спортивных мероприятиях»,— рассказывает господин Амирамов.

Таким образом компания отдает 25–30 кг (150–200 банок) варенья и 5–10 кг (50–100 упаковок) цукатов один раз в один-два месяца. «Практиковать подобные передачи мы начали летом 2022 года, все началось с 30–35 банок варенья и 2 кг цукатов, а накануне Дня Победы мы передавали 214 банок варенья и 8 кг цукатов, это самая крупная передача нашей продукции на подобные цели»,— говорит руководитель.

Курс на Кубань

Некоторые крупные компании пока только планируют развитие фудшеринговых проектов в Краснодарском крае, а начать решили с Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, «Вкусвилл» стал первой компанией на российском рынке ритейла, которая запустила фудшеринг. Проект стартовал в конце 2021 года. «Подключили несколько магазинов “Вкусвилл”, где заключен договор пожертвования с АНО “Фудшеринг” на безвозмездной основе. В тестовом периоде отработали модель взаимодействия и сделали необходимые технические доработки, а в 2022 году приступили к постепенному расширению проекта»,— рассказывает Ирина Тырина.

Сегодня проект охватывает более 30 магазинов сети. В основном «Вкусвилл» передает фрукты и овощи, которые отбираются по внешним признакам, а не по сроку годности. Волонтеры «Фудшеринга» ежедневно забирают продукты и бесплатно распределяют их среди своих подопечных. «В начале 2022 года объем спасаемой еды составлял порядка 2 тонн в месяц, сейчас мы пришли к показателю более 7 тонн еды и помогаем порядка 500 семьям в разных районах Москвы»,— говорит госпожа Тырина.

По ее словам, в прошлом году на фудшеринг-компания передала 80,8 тыс. кг еды (овощей, фруктов, хлеба, бакалеи). Это помогло снизить углеродный след на 243 тонны CO2-экв. «Благодаря проекту регулярную продуктовую помощь получают более 2,4 тыс. человек, среди них многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные люди и бездомные»,— поделилась с «Ъ-Кубань» госпожа Тырина.

Со второй половины прошлого года развивает фудшеринг и «Магнит». Сейчас проектом охвачены дарксторы — магазины без покупателей — в Москве и Санкт-Петербурге.

За восемь месяцев существования проекта компания передала 21 тонну качественной продукции. «Сейчас у нас порядка 11 300 благополучателей, в основном это одинокие пенсионеры и многодетные семьи. В состав продуктовых наборов входят не только базовые товары (хлебобулочные изделия, бакалея и др.), но также овощи и фрукты — всего около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения. Наша задача — не просто передать товары на благотворительность, а организовать сбалансированный набор продуктов питания, именно поэтому мы включили овощи и фрукты»,— рассказывают в пресс-службе «Магнита».

Представитель компании добавляет, что сортировка и сбор ассортимента осуществляется на базе дарксторов компании. Все наборы проходят двойной контроль качества — со стороны сотрудников «Магнита» и волонтеров фонда.

«Мы хотим развивать фудшеринг за пределами столиц и планируем охватить проектом гипермаркеты в пяти регионах, включая Краснодарский край. Это будет пилотный проект, потому что механизмы работы с большими форматами магазинов совсем другие, чем с дарксторами, и мы должны выстроить процессы. Если пилот окажется таким же успешным, как в дарксторах, мы будем его масштабировать»,— пообещали в пресс-службе компании.

Бизнес хочет быть ответственным

Александра Фоменко считает, что Краснодарский край мог бы стать одним из лидеров в развитии фудшеринга. «Здесь процветает сельское хозяйство, и часто возникает избыток продукции, который можно было бы использовать во благо, улучшать жизнь местных жителей, предоставляя еду нуждающимся, поддерживая благотворительные организации и помогая бизнесу проявить социальную ответственность»,— уверена госпожа Фоменко. По мнению эксперта, для этого необходимо разработать программы поддержки и стимулирования, а также создать сотрудничество между производителями, организациями, занимающимися сбором и переработкой продуктов питания, и нуждающимися группами населения. «Развитие фудшеринга требует совместных усилий и внимания со стороны всех заинтересованных сторон»,— резюмирует Александра Фоменко.

С экспертом соглашается Эммануил Амирамов. «Кубань является житницей нашей страны — потенциал для фудшеринга большой. Прежде всего следует прививать детям культуру потребления (исследования показывают, что чрезмерное потребление — бич развитых обществ). Человек, испытывающий дискомфорт от выбрасывания продуктов,— лучший “адепт” движения фудшеринга»,— считает господин Амирамов. Эксперт уверен, что для развития фудшеринга необходима планомерная работа с детьми и молодежью, поддержка инициатив отдельных предпринимателей, а также общедоступная площадка для всех заинтересованных сторон.

По мнению совладельца кофейни Surf Coffee x Fest в Краснодаре Рустама Ахмедова, многие магазины и кафе не участвуют в этом проекте из-за недостаточной информированности и отсутствия налаженного сотрудничества с благотворительными центрами. «Наша сеть не участвует в таких проектах в настоящее время, но нам бы очень хотелось внести свой вклад, так как фудшеринг помогает снизить социальную напряженность в обществе и укрепить добрососедство»,— отмечает господин Ахмедов.

Маргарита Синкевич

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