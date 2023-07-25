Единой карте петербуржца добавят новые функции

В мобильном приложении и веб–сервисе Единой карты петербуржца (ЕКП) появится детский личный кабинет с доступом к электронным книгам и образовательным онлайн–играм. Об этом 24 июля сообщает «Деловой Петербург».

Как следует из данных на сайте госзакупок, заказчиком выступает оператор системы Единой карты петербуржца, СПб ГКУ «Центр информационного сопровождения». Работа будет разделена на четыре этапа, завершить которые планируется до конца этого года.

Среди нововведений присутствует раздел «Гражданский контроль», который даст возможность подавать жалобы за нарушения законодательства со стороны городского бизнеса из личного кабинета держателя ЕКП. Также на портале появится модуль «Волонтёр» для участия в волонтерских движениях, который планировалось запустить до конца 2020 года.

Сейчас не все анонсированные функции ЕКП реализованы: отсутствует механизм дистанционного оформления карты, синхронизация личного кабинета держателя карты с порталом занятости населения, этим собирались заняться в 2021 году. Тогда же собирались создать модуль, который превратил бы ЕКП в единый читательский билет, но пока эта опция доступна только в Библиотеке им. Маяковского. Как рассказали «Деловому Петербуру» в Центре информационного сопровождения, задумка не была реализована из-за несостоявшегося конкурса на развитие ЕКП в 2021 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Промсвязьбанк» (ПСБ) стал пятым банком-участником проекта Единая карта петербуржца.

Анастасия Порхоева

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