Перед гостиницей «Охтинская» начались археологические раскопки

На поле перед гостиницей «Охтинская» ведутся археологические раскопки, сообщают активисты в сообществе «Спасем Охтинский мыс». Поле разбито на восемь рабочих площадок. По мере освобождения поверхности будут подключаться специалисты. В ходе раскопок территорию планируется расширять.

По словам очевидцев, к 20 июля уже была подготовлена первая площадка, где сейчас работают археологи. На данный момент есть первые находки. В основном это обломки керамики, глиняные горшки, осколки фарфоровой посуды, стеклянные бутылки XIX и XX веков. Кроме того, были обнаружены трубки, характерные для петровской и шведской эпохи.

На месте раскопок также обнаружили два слоя булыжной мостовой, покрытие Гурдиной улицы. Более свежий верхний ряд зафиксировали и сняли, нижний расчищают. Между бывшими улицами Георгиевской и Гурдина раскрыли фундамент дома. Он находился рядом с домами 91 и 93 по Большеохтинскому проспекту. По словам очевидцев, археологи нашли череп и блокадное захоронение.

«Очень жаль зеленой площадки, но благодаря раскопкам мы имеем шанс узнать что-то новое об истории нашего края. А вот что здесь будет по окончании исследований: стройка или парк — зависит от активности жителей»,— рассказывают активисты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Малой Охте построят новый Дворец бракосочетания. По словам градозащитников, застройка перекроет панораму Александро-Невской лавры и берега Невы.

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