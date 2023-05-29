На Малой Охте построят новый Дворец бракосочетания

На Малоохтинском проспекте напротив Александро-Невской лавры началась строительство Дворца бракосочетания. Градозащитники выступали против застройки участка, пишет 28 мая «Фонтанка».

По данным, указанным на информационном щите, строительство займет три года — и закончится до II квартала 2026 года. При этом там указано, что на месте будет возведен коммерческий объект и трансформаторная подстанция. Застройщиком объекта является Шапошников М. В., субподрядчиком — ООО «СК «Горизонт-Н».

Как заявляли активисты, застройка перекроет панораму Александро-Невской лавры и берега Невы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте