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Коммерсантъ FM
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«Все линии преимущественно прямые»

Дмитрий Гронский — об облике нового Hyundai Santa Fe

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как «оквадратился» автомобиль, претендующий на звание бестселлера.

Фото: Hyundai

Фото: Hyundai

Недаром говорят, что привычка — вторая натура. Казалось бы, марка Hyundai давно у нас ничего не продает и не рекламирует, и нам куда полезнее реагировать на новости о пришествии на наш рынок очередных Shuanghuan или Zhongtong. Так ведь нет, именно совершенно новый среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe в течение последней недели больше всего обсуждался в рунете.

Впрочем, не исключаю, что этот интерес был не прикладного свойства, ведь непонятно кто и каким образом будет у нас теперь эти машины покупать, а чисто искусствоведческий — настолько необычно теперь выглядит новое поколение модели.

За 23 года своего существования модель неплохо продавалась, в том числе на рынке США. Кроссовер, к слову, там и собирался на заводе в Джорджии, помимо производств и себя на родине, в Корее, и на заводе «Автотор» в Калининграде. А если модель претендует на звание бестселлера, то с ее внешностью обычно обращаются очень аккуратно. Посмотрите, например, как деликатно меняется от поколения к поколению VW Golf. Так до последнего времени было и с Santa Fe. И тут — вот тебе.

Самый частый термин, который я встречал в Сети, — это «оквадратился». И в самом деле Santa Fe теперь чем-то похож на Land Rover Discovery четвертого поколения. Все линии преимущественно прямые, корма почти плоская и прямоугольная — геометрическую правильность формы подчеркивает абсолютно прямая горизонтальная полоска светодиодных огней.

Колесные арки имеют форму трапеции, удивительно, что колеса под ними круглые, а не квадратные. Фары, как две буквы «H». В салоне точно такое же торжество прямых линий, как и снаружи. Даже селектор управления коробкой убрали на рулевую колонку, чтобы между сиденьями остался только прямоугольный лоток для смартфонов.

Каких-то подробностей о технической начинке нового Hyundai Santa Fe пока не сообщается, официальная премьера назначена на 10 августа. Но будем ждать, что содержание окажется под стать такой замысловатой форме.

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