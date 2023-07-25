Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чему посвящена картина, единственный показ которой пройдет в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полит.ру Фото: Полит.ру

9 августа в Москве в кинотеатре «Каро Октябрь» на Новом Арбате состоится единственный показ фильма «Ашера». Наверное, его все же стоит назвать «художественным»: на стихи израильского поэта и культуролога Михаила Короля лидер группы «Аукцион» Леонид Федоров совместно с Игорем Крутоголовом написал альбом, который стал саундтреком к фильму. А хореограф Анна Озерская предложила танцевальный вариант прочтения текста и музыки — чувственный, балансирующий на грани фола, как и весь текст.

В записи приняли участие 12 танцовщиков из разных стран мира. Идея родилась в Израиле, а съемки проводились в Швеции. Все это происходило в разгар пандемии COVID-19.

Вот что Леонид Федоров рассказал мне о том, чем ему приглянулось это произведение и не слишком ли оно провокативно: «Мне просто понравился сам текст, свободный и душевный. Он неожиданный, необычный и, да, можно назвать его провокативным. Писал его наш приятель Миша Король, который очень глубоко знает этот вопрос, про Ашеру и древних богов».

Итак, поэма «Песни срубленной Ашеры» посвящается монотеистическим религиям Ближнего Востока, — финикийскому, угаритскому, разным вавилонским и в особенности ханаанскому пантеонам, конкретно богине плодородия Ашера, которая в разных семитских религиях чаще всего является верховной богиней.

«Ведь того же поля ягодка. Ну, так истина, небось, стонет и воет. Очень хорошо ее понимаю и еще одно изваяние золотое В виде этого корня поставлю во славу любимой богини Ашеры, то есть Астарты, то есть Иштар. Да пусть не покинет Она, четырехгрудая, холмы поганого израильского анклава. Давай, пророк, надрывай свои силы, кликушествуй. Браво!»

«Когда мы начали работать в студии, у меня была одна из задач, которую я и танцовщикам ставила — что мы ни в коем случае не пытаемся станцевать текст или как-то оформить и обслужить музыку», — рассказала, в свою очередь, хореограф Озерская.

Что получилось, можно будет увидеть на уникальном единственном показе в Москве.