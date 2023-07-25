В аэропорту Байкал в Улан-Удэ построят новый терминал, мощность вырастет до 1 млн пассажиров в год

На территории международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ планируется построить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Как сообщила пресс-служба правительства России, объект будет сдан в сентябре 2024 года, в настоящее время уже подготовлено основание для фундамента терминала, ведутся работы по прокладке инженерных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Михаил Мишустин (второй справа) рассматривает макет терминала во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ 25 июля 2023 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер Михаил Мишустин (второй справа) рассматривает макет терминала во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ 25 июля 2023 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Пропускная способность возрастет до 400 человек на вылет и 500 — на прилет, тогда как сегодня это 200 и 250 пассажиров соответственно. Комплекс сможет обслуживать до 1 млн пассажиров в год. Действующее здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Аэропорт Байкал включен в программу субсидируемых авиаперевозок по социально значимым маршрутам ДФО. Из авиаузла осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям: Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Москва, Нижнеангарск, Новосибирск, Таксимо, Томск, Улан-Батор, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, а также поселок Хужир (на острове Ольхон на Байкале).

Влад Никифоров, Иркутск