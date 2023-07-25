В аэропорту Байкал в Улан-Удэ построят новый терминал, мощность вырастет до 1 млн пассажиров в год

На территории международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ планируется построить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Как сообщила пресс-служба правительства России, объект будет сдан в сентябре 2024 года, в настоящее время уже подготовлено основание для фундамента терминала, ведутся работы по прокладке инженерных сетей.
Премьер Михаил Мишустин (второй справа) рассматривает макет терминала во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ 25 июля 2023 года
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Пропускная способность возрастет до 400 человек на вылет и 500 — на прилет, тогда как сегодня это 200 и 250 пассажиров соответственно. Комплекс сможет обслуживать до 1 млн пассажиров в год. Действующее здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Аэропорт Байкал включен в программу субсидируемых авиаперевозок по социально значимым маршрутам ДФО. Из авиаузла осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям: Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Москва, Нижнеангарск, Новосибирск, Таксимо, Томск, Улан-Батор, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, а также поселок Хужир (на острове Ольхон на Байкале).